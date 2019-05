Ruzie met Democraten escaleert: Trump weigert nog samen te werken rond infrastructuur

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag na een mislukt overleg verklaard dat hij niet langer met de Democraten wil samenwerken rond belangrijke kwesties als infrastructuur, tenzij hun ‘heksenjacht’ tegen hem ophoudt.

Amerikaans president Trump zou woensdag in het Witte Huis overleg plegen met twee kopstukken van de Democratische partij: Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en Chuck Schumer, de minderheidsfractieleider van de Democraten in de Senaat.

De bedoeling was te praten over een broodnodige modernisering van de infrastructuur in de VS. Maar het overleg draaide uit op een fiasco. Nauwelijks vijf minuten na de start van de gesprekken hadden Pelosi en Schumer het Witte Huis alweer verlaten.

Democraten beschuldigen Trump van ‘doofpotaffaire’

‘Onder deze omstandigheden’ is er met de Democraten geen samenwerking meer mogelijk, zo verklaarde Trump onmiddellijk daarna aan de media. De samenwerking rond infrastructuur wordt pas opnieuw opgepikt wanneer de onderzoeken tegen hem stoppen. ‘Intussen leveren wij geweldig werk zonder hen. Laat haar maar haar spel spelen’, verwees Trump ook nog mee in de rozentuin van het Witte Huis.

Hoe de president, die de steun van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden nodig heeft, de zaken in de toekomst zal aanpakken, deel hij niet mee. In zijn verklaring benadrukte hij vooral dat de Democraten hun macht in het Congres misbruiken om onderzoeken tegen hem te blijven voeren. ‘Er was geen collusie, geen obstructie’, klonk het opnieuw.

Trump was kort voor de start van het overleg nog onder vuur genomen door Pelosi. Zij beschuldigde de president ervan betrokken te zijn in een ‘doofpotaffaire’ rond de zaak van de veronderstelde Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. De president had namelijk aan medewerkers opgedragen niet te getuigen tijdens een hoorzitting van de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden, die wil nagaan of Trump het onderzoek naar eventuele Russische inmenging heeft gehinderd.

Pelosi: ‘Ik bid voor de president’

Pelosi klaagde na afloop van de bijeenkomst in het Witte Huis het ‘onrespectvolle’ gedrag van de president aan. ‘Ik bid voor de president van de Verenigde Staten. En ik bid voor de Verenigde Staten’, zo verklaarde ze.

‘Wat er in het Witte Huis gebeurde, doet je mond openvallen’, klinkt het bij Schumer, die niet verder in detail wil treden. Volgens hem was Trumps aanval op de Democraten in de rozentuin vooraf gepland. ‘Dat was geen spontane actie’, zegt hij. ‘Hij had teksten voorbereid die nog voor de start van onze vergadering waren uitgeprint’.