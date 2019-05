De Britse streetartkunstenaar Banksy postte gisteren een opmerkelijk filmpje op zijn Instagram-account.

In de video is een man te zien die een kraampje opstelt in de stad en vervolgens door de politie weggejaagd wordt. Kort is het kunstwerk te zien dat de man probeerde tentoon te stellen: een verzameling van schilderijen die samen één geheel vormen. Onder de noemer ‘Venice in oil’ kaart het aan hoe Venetië overspoeld wordt door cruiseschepen.

‘Ik stel mijn kraampje op op de Biënnale van Venetië. Ondanks het feit dat dit het grootste en meest prestigieuze kunstevenement is in de wereld, ben ik hier om een of andere reden nooit uitgenodigd’, staat er onder het filmpje.

Online wordt er al een tijdje druk gediscussieerd of Banksy al dan niet in de Italiaanse stad vertoeft. Aan de wand van een kanaaltje staat sinds twee weken een werk waarop een kind te zien is met een reddingsvest en een fakkel waar een roze gloed afstraalt. The Art Newspaper zag in het werk een verwijzing naar de opmerkelijk installatie Barca nostra, het scheepswrak dat in 2015 zonk toen het vluchtelingen vervoerde. Met dit filmpje lijkt Banksy zijn aanwezigheid in de stad te bevestigen.