Britse minister gelooft niet meer in aanpak May en stapt op

Andrea Leadsom, minister in de regering-May bevoegd voor de relaties met het Britse parlement, heeft aangekondigd dat ze ontslag neemt. Is ze de eerste in een reeks ministers die May laat vallen?

‘Ik geloof niet langer dat onze benadering het resultaat van het Brexit-referendum zal kunnen bewerkstelligen’, verklaarde Brits minister Andrea Leadsom uit. ‘Het is met heel veel spijt en met pijn aan mijn hart dat ik heb beslist ontslag te nemen uit de regering.’

Leadsom verwijst naar de ‘Withdrawal Agreement Bill’, de wet die premier Theresa May woensdagmiddag voorstelde in het Britse Parlement om alsnog een Brexit-deal erdoor te krijgen. In de ontwerpversie van die wet zou de premier veel verder gaan dan binnen haar regering werd overeengekomen. In die mate zelfs dat verschillende ministers Mays ontslag zouden eisen.

Fervente brexiteer Leadsom moest na het ontslag van David Cameron in 2016 de duimen leggen tegen May voor het premierschap. Ze kwam toen onder vuur te liggen omdat Leadsom in een kranteninterview zou gezegd hebben dat zij een betere eerste minister zou zijn dan May omdat zij kinderen heeft en May niet. Ook toen er eind vorig jaar een vertrouwensstemming kwam over de huidige premier, werd Leadsom als mogelijke opvolger genoemd.

'Andrea Leadsom heeft zich als regeringslid onderscheiden en was zeer bekwaam, en de eerste minister is zeer dankbaar voor al haar werk', reageerde een woordvoerder van Downing Street. 'We zijn teleurgesteld dat ze ervoor heeft gekozen om ontslag te nemen, maar de eerste minister blijft zich concentreren op het verwezenlijken van de Brexit waar de mensen voor gestemd hebben.'