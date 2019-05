Tomas Berdych geeft forfait voor Roland Garros

Tomas Berdych, een voormalige nummer vier die nu is weggezakt naar de honderdste plaats op de ATP-ranking, heeft forfait gegeven voor Roland Garros, zo maakte hij woensdag bekend.

Berdych was onlangs wel naar Parijs afgezakt. “Ik wou me hier testen en daarna heb ik een moeilijke beslissing moeten nemen. Ik voel me nog niet honderd procent klaar om te spelen zoals ik zou willen. Ik heb nog meerdere dagen nodig om helemaal te herstellen en klaar te zijn voor het grasseizoen.”

De 33-jarige Tsjech speelde dit jaar nog maar één wedstrijd en dat was in februari. Op Roland Garros is zijn beste resultaat een stek in de halve finales in 2010.