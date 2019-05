Démare wil puntentrui in Giro met hand en tand verdedigen

Arnaud Démare werd woensdag in de elfde etappe van de Giro tweede in de sprint na winnaar Caleb Ewan, maar kreeg wel op het podium de puntentrui. Die neemt hij over van de Duitser Pascal Ackermann.

In de sprint bracht Groupama-FDJ een mooi treintje in stelling, maar tegelijkertijd kwamen ze ook te vroeg op kop. “Op 750 meter wist ik al dat het niet gemakkelijk zou worden”, besefte Démare. “We gingen iets te vroeg aan en met die tegenwind werd het moeilijk. Het was nog ver voor Jacopo en Ramon, ze konden dat niet volhouden. Ik heb nog geprobeerd en gezocht, maar ik vond het gaatje niet en tegen deze Caleb Ewan is het niet gemakkelijk in zo’n sprint. Hij is heel explosief, ik probeerde hem nog te remonteren, maar hij was gewoon te sterk.”

Wel kwam dus de puntentrui om zijn schouders. “Dat was het doel, we hebben er ook voor gestreden”, eindigde hij. “Dit was ook de laatste dag om nog veel punten te sprokkelen en om hem te grijpen. Hierna duiken we de bergen in. Ik ga die trui verdedigen, pas volgende week volgt er weer een sprint. Ik weet dat het pijn zal doen de komende dagen, maar het wordt zaak om die bergen zo ‘fris’ mogelijk door te komen.”