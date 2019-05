Cineast Rik Kuypers overleden

In de Peruaanse hoofdstad Lima is Rik Kuypers, een van de pioniers van de Vlaamse film, dinsdag op 94-jarige leeftijd overleden.

Samen met Roland Verhavert en schrijver Ivo Michiels regisseerde Rik Kuypers in 1955 de iconische Vlaamse speelfilm Meeuwen sterven in de haven, met in de hoofdrollen Julien Schoenaerts en Dora Van der Groen.

Het existentialistisch drama tegen de achtergrond van de Antwerpse haven was de eerste Belgische film die in de officiële selectie van het filmfestival van Cannes werd opgenomen.

Later regisseerde Kuypers onder meer nog de speelfilms De Obool (1966) en Adieu Filippi (1968). Daarnaast leverde hij uiteenlopend tv-werk af voor de toenmalige openbare omroep BRT.

Dinsdag overleed hij in Peru aan de gevolgen van longkanker. Hij was in 1982 naar het Zuid-Amerikaanse land uitgeweken.