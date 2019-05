Peter Mertens moet voorzittersdebat RTBF laten schieten voor Terzake

Eén lege stoel vanavond in het grote verkiezingsdebat van RTBF. Peter Mertens, de voorzitter van PVDA en dus ook PTB, was uitgenodigd, maar zegt af. Hij gaat op Terzake in duel met Maggie De Block (Open VLD).

Pijnlijke paradox bij PVDA/PTB. De partij stelt aan beide kanten van de taalgrens alles in het werk om komende zondag voor Peter Mertens een zetel te veroveren in de Kamer. Maar de ‘zetel’ die vanavond voor hem gereserveerd was bij het grote voorzittersdebat van de RTBF, die blijft leeg. Mertens kreeg van de VRT de vraag om in duel te gaan met uittredend minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) en geeft daarom vanavond de voorkeur aan Terzake.

Een moeilijke keuze. Partijwoordvoerder en Franstalig boegbeeld Raoul Hedebouw reageerde al bij RTBF. ‘Als unitaire partij zijn wij de enigen die met deze situatie geconfronteerd worden. In Vlaanderen hebben zijn onze scores erg nipt om een zetel te veroveren. Het is dus een prioriteit voor Peter om aan dat debat op de VRT deel te nemen.’

Alles voor Vlaamse Kamerzetel

Mertens miste zijn kamerzetel in 2014 op een haar na. In en direct rond de stad Antwerpen scoorde PVDA toen voldoende, maar door de tegenvallende cijfers in de rest van de provincie, raakte de partijvoorzitter uiteindelijk niet gekozen. Iets wat de communisten in geen geval twee keer willen meemaken. In de steden en gemeenten in de Kempen en het Mechelse waar ze voldoende potentieel voelden is een werking uitgebouwd die Mertens mee de electorale basis voor een Kamerzetel moet bezorgen.

Nog eens vijf jaar zonder Mertens in de Kamer, is een nachtmerriescenario voor PVDA. Het onevenwicht tussen de Nederlandstalige en de Franstalige kant van de unitaire partij zou dan wel eens voor oprispingen kunnen zorgen – ook al is partijtucht een van de belangrijke waarden van de partij. Een debat over een van de kernthema’s van de PVDA, laat je in die omstandigheden dan ook niet zomaar schieten. Ook inhoudelijk. ‘Het bilan van De Block voor de langdurig zieken is catastrofaal’, zegt Hedebouw op RTBF.

Toch moet het steken. Aan Franstalige kant zit de PTB een stuk comfortabeler in de stemmen, maar dat de partij hierdoor zo’n grote kans mist om zich af te zetten tegen de politieke concurrenten, is pijnlijk. Er zullen weinig Franstalige huishoudens zijn waar vanavond naar het duel Mertens-De Block gekeken wordt, hoe belangrijk het thema ook mag zijn voor PVDA.

Niet uitgenodigd

De PVDA is wel vaker afwezig tijdens debatten, maar dat komt omdat ze niet elke keer uitgenodigd wordt. Op de VRT zal het grote voorzittersdebat ook zonder Mertens plaatsvinden. De VRT hanteert de regel dat alleen voorzitters uitgenodigd worden van partijen die parlementsleden hebben in het Vlaams Parlement. En die heeft PVDA tot nader order niet. Ook in de Grote Karrewiet-verkiezingsshow van Ketnet mocht hij daarom niet meedoen.

Het debat op RTBF begint om 20u20. Wel aanwezig zijn Elio Di Rupo (PS), Charles Michel (MR), Maxime Prévot (CDH), Jean-Marc Nollet (Ecolo) en Olivier Maingain (Défi).