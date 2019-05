Jolien D’hoore wint in Baskenland

Jolien D’hoore (Boels-Dolmans) heeft woensdag de openingsrit in de Emakumeen Bira (Spa/WorldTour) gewonnen. Onze landgenote sprintte na 101 km in het Baskische Iurreta naar de zege voor de Italiaanse Sofia Bertizzolo en de Australische Gracie Elvin. Ze is meteen ook de eerste leider.