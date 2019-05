Koen de cipier, Liesbeth de armoedewerker en Maggie de verpleegster

In aanloop naar de verkiezingen laat Telefacts vanavond drie ministers meelopen met een job waarvoor ze bevoegd zijn. Op BBC start met Summer of rockets een spannende nieuwe Britse spionagereeks.

TERZAKE

Canvas 20.00 uur

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) debatteert met PVDA-voorzitter Peter Mertens over de gezondheidszorg. Pieterjan De Smedt trekt het land in, op zoek naar de hoofdrolspelers van de campagnedag.

DE AFSPRAAK

Canvas 20.40 uur

Met professor Hendrik Vos worden de Europese verkiezingen besproken naar aanleiding van de stembusgang in Nederland en Groot-Brittannië. Filip Peeters maakt een toneelstuk over familiedrama’s, hij spreekt erover samen met gerechtspsychiater Lieve Dams, die onderzoek deed naar die gezinsdrama’s. Fotografe Sanne De Wilde trok naar Nigeria om er tweelingen te fotograferen. Het Afrikaanse land heeft bovenmatig veel tweelingen, die op sommige plaatsen in Nigeria worden vereerd, maar op andere verketterd.

PERSONAL SHOPPER

Arte 20.55 uur

Wispelturige film van Olivier Assayas, met enkel geniale flitsen en een verrassende Kristen Stewart, die hier even laat zien wat ze allemaal in haar mars heeft.

SUMMER OF ROCKETS

BBC 2 22.00 uur

Nieuwe Britse spionagereeks over een Russisch-Joodse uitvinder die tijdens de Koude Oorlog naar Engeland emigreert en voor de Britse spionagedienst gaat werken. Schrijver-scenarist Stephen Poliakoff baseerde het hoofdpersonage op zijn grootvader. Toby Stephens vertolkt hem met verve. De rest van de cast schildert er ook niet naast.

IEDEREEN KIEST

Eén 22.05 uur

Politieke talkshow met CD&V-voorzitter Wouter Beke als centrale gast.

ZINZEN EN VAN CAUWELAERT BIJ IVAN

Canvas 22.05 uur

Duidingsprogramma waarin Walter Zinzen en Rik Van Cauwelaert bij Ivan De Vadder de politieke verklaringen en debatten bespreken, die doorheen de dag hebben plaatsgevonden.

DE ONVERHARDE WEG NAAR VREDE

NPO2 23.05 uur

Documentaire over ex-Farc-rebellen die terugkeren naar hun Colombiaanse dorp. Met de Farc brachten ze hun eigen dorp op alle mogelijke manieren schade toe en nu keren ze als volwassen mannen en vrouwen terug. Maar is daar plek voor hen?

TELEFACTS: POLITICI OP DE WERKVLOER

VTM 23.25 uur

Cathérine Moerkerke volgt drie politici in hun confrontatie met ‘de werkvloer’. Ze stuurt Koen Geens (CD&V) naar de gevangenis als cipier, steekt Maggie De Block (Open VLD) in een verplegersuniform en laat Liesbeth Homans (N-VA) mee op ronde gaan bij behoeftigen.