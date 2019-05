Brussels gerecht rolt twee bendes op in mensensmokkelmilieu

De politie heeft afgelopen donderdag in Brussel een Soedanese bende mensensmokkelaars opgerold. Twee dagen eerder werd ook een Pakistaanse bende opgerold die valse Britse paspoorten aan de man bracht.

De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft vorige week donderdag invallen gedaan in kraakpanden in Brussel en Laken in een gerechtelijk onderzoek naar een bende mensensmokkelaars. De leden van de criminele organisatie, voornamelijk van Soedanese nationaliteit, verbleven op verscheidene adressen in Brussel, en rekruteerden hun slachtoffers in de omgeving van het Brusselse Noordstation en het Maximiliaanpark.

Al dan niet begeleid dienden de transmigranten met het openbaar vervoer, voornamelijk de trein, naar Aarlen te reizen waar zij zich verder te voet naar de parkings in Hondelange en Sterpenich moesten begeven. Op die parkings werden ze in vrachtwagens gestopt. De vrachtwagenchauffeurs waren in de meeste gevallen niet op de hoogte van de aanwezigheid van de transmigranten. Die reizen waren vaak niet zonder gevaar en meermaals verwittigden de transmigranten vanuit de vrachtwagen de politie omdat ze vreesden de reis niet te zullen overleven.

Bij de invallen donderdag kon de politie zes smokkelaars oppakken en trof ze ook een dertigtal transmigranten aan van wie de verblijfsstatus niet in orde was. Tegelijkertijd werden op de parking van Hondelange vijf transmigranten uit de vrachtwagen gehaald en één mensensmokkelaar werd opgepakt. Ten slotte werd er nog overgegaan tot de arrestatie van drie bijkomende verdachten, van wie twee administratief opgesloten op basis van de Vreemdelingenwetgeving in het gesloten centrum in Steenokkerzeel en één opgesloten voor een ander misdrijf in de gevangenis van Aarlen.

Alle tien verdachten werden onder aanhoudingsbevel geplaatst en zagen die aanhouding intussen al verlengd door de raadkamer. Tien transmigranten werden administratief opgesloten in het gesloten centrum te Steenokkerzeel. De overige transmigranten kregen een bevel om het grondgebied te verlaten.

Pakistaanse bende

Het Brusselse parket meldde tegelijkertijd dat een onderzoek dat de sectie mensensmokkel enige tijd geleden al opstartte naar een aantal personen van wie vermoed werd dat ze betrokken waren bij mensensmokkel, vorige week dinsdag werd afgerond. De bende bracht valse Britse paspoorten aan de man.

Met de vervalste paspoorten konden kopers de vervalste Britse paspoorten gebruiken om zich op de gemeente aan te bieden en een authentieke identiteitskaart voor Europese onderdaan te verkrijgen, om zich op die manier in de Brusselse agglomeratie in te schrijven. Tijdens het onderzoek kwamen niet alleen verschillende personen in beeld die via de filière passeerden maar ook een bediende van een Brussels gemeentebestuur.

Bij dertien huiszoekingen werden dinsdag zeven personen opgepakt. Drie verdachten werden uiteindelijk na verhoor voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Eén persoon werd administratief aangehouden en overgebracht naar het gesloten centrum te Vottem.

Bij de huiszoekingen trof de politie niet alleen een aantal eerder gebruikte vervalste Britse paspoorten aan, maar ook een kleine maar professionele cannabisplantage. Hiervoor werd een nieuw bijkomend onderzoek opgestart.