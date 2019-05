Het politieke landschap in Franstalig België zag er bijzonder uit de afgelopen jaren. Met de MR zat er maar één partij in de federale regering en halverwege werd de PS uit de Waalse regering gezet. Presenteert de kiezer MR de rekening? En kunnen Ecolo en PTB doorbreken? Een analyse van politiek journalist Peter De Lobel.

Wat mogen we verwachten van N-VA? De partij schuift heel nadrukkelijk Bart De Wever en Jan Jambon naar voren. Waarom brengen ze hun grote kanonnen eindelijk aan het front? Volgens politiek journalist Matthias Verbergt is de kans reëel dat we voor het eerst in 15 jaar geen triomferende De Wever zien op verkiezingsavond.

En wat met de socialisten? Trekt John Crombez zijn partij weer uit het moeras? Voor de SP.A is het pompen of verzuipen. Volgens senior writer Bart Brinckman dreigt de SP.A zelfs een prooi voor de geschiedenis te worden.