Laatste vervelende Giro-etappe zit erop: Caleb Ewan grijpt ultieme kans voor spurters en boekt tweede ritzege

Oef, de langgerekte geeuw van Bologna tot Novi Ligure zit erop. Helaas hebben elf overwegend vervelende ritten al voor heel wat schade gezorgd. Exit Dumoulin, Roglic met een riante voorsprong. Maar bon, Caleb Ewan greep de laatste kans voor de spurters en Valerio Conti blijft leider. Morgen wacht met de Montoso de eerste beklimming van eerste categorie en kan de Giro echt beginnen. Als hij tenminste al niet gereden is.

Geschiedenisloos en voorspelbaar, beter kon je de elfde etappe tussen Carpi en Novi Ligure alweer niet samenvatten, zoals zoveel Giro-etappes. Alweer ruim meer dan tweehonderd kilometer ook, met drie moedige Italianen - usual suspects Frapporti, Cima en Maestri - die voor de aanval kozen maar nooit meer dan een handvol minuten kregen.

Enige wapenfeiten waren enkele tussenspurten waarin Arnaud Démare de paarse puntentrui overnam van Pascal Ackermann. De Duitser, gisteren nog zwaar tegen het asfalt gegaan, stond gelukkig wel aan de start. Dat kan dan morgen weer niet gezegd worden van Caleb Ewan en Elia Viviani, de spurters van Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step die straks ook naar de Tour afreizen en bijgevolg vanmiddag een laatste kans kregen op een ritzege alvorens uit koers te stappen. Het sprak voor zich dat de twee Belgische teams er dan ook alles aan deden om het tot een spurt te laten komen.

En die spurt kwam er, uiteraard! Op 25 kilometer van de finish zat het avontuur van het drietal erop en konden de teams van de spurters aan de voorbereiding van hun slotakkoord beginnen. Met een laatste rechte lijn van drie kilometer kregen de spurtersploegen tijd en ruimte om hun ding te doen. Lang genoeg wachten was de boodschap, gezien de sterke tegenwind in de laatste rechte lijn. Arnaud Démare leek een ideale leadout te krijgen maar Ewan kwam vlot over zijn Franse tegenstander heen en spurtte met overmacht naar zijn tweede ritzege in deze Giro. Vanavond vliegt hij met een goed gevoel richting Monaco en kan hij zijn voorbereiding op de Ronde van Frankrijk beginnen.

RITUITSLAG:

1. Caleb Ewan (Aus/LTS) de 221.0km in 5u17’26” (gem. 41.772552km/u)

2. Arnaud Démare (Fra/GFC)

3. Pascal Ackermann (Dui/BOH)

4. Elia Viviani (Ita/DQT)

5. Davide Cimolai (Ita/ICA)

6. Simone Consonni (Ita/UAD)

7. Ryan Gibbons (ZAf/TDD)

8. Giacomo Nizzolo (Ita/TDD)

9. Jakub Mareczko (Ita/CPT) 0:00

10. Sean Bennett (VSt/EF1) 0:00

STAND

1. Valerio Conti (Ita/UAD) de 1861.6km in 45u02’05” (gem. 41.33699km/u)

2. Primoz Roglic (Sln/TJV) op 1’50”

3. Nans Peters (Fra/ALM) 2’21”

4. José Joaquin Rojas (Spa/MOV) 2’33”

5. Fausto Masnada (Ita/ANS) 2’36”

6. Andrey Amador (CRi/MOV) 2’39”

7. Amaro Antunes (Por/CPT) 3’05”

8. Valentin Madouas (Fra/GFC) 3’27”

9. Giovanni Carboni (Ita/BRD) 3’30”

10. Pello Bilbao (Spa/AST) 3’32”