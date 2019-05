Borussia Dortmund zit niet stil: na Thorgan Hazard plukt het ook Julian Brandt weg bij Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund heeft zich woensdag versterkt met de Duitse international Julian Brandt. Bij de Duitse vicekampioen ondertekende de 23-jarige linkerwinger een contract voor vijf seizoenen, zo maakte de club woensdag bekend.

Brandt was amper zeventien jaar toen hij debuteerde bij Leverkusen en scoorde tot nu toe 34 doelpunten in 165 wedstrijden. “Julian draait al een tijdje mee in de Bundesliga, maar hij is nog steeds een jonge speler die groeimarge heeft”, vertelde sportdirecteur Michael Zorc. Dortmund zou 25 miljoen euro betalen voor Brandt.

Eerder op woensdag verzekerde de club zich van de komst van Rode Duivel Thorgan Hazard, die eveneens tot juni 2024 tekende. Met die overgang zou een bedrag van 40 miljoen euro gemoeid zijn.