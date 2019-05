Het gaat van kwaad naar erger voor premier May. Tijdens de zitting van het Lagerhuis woensdag, gaf ze opnieuw een speech om haar Brexitdeal te verdedigen. Haar statement werd op wel heel weinig applaus onthaald. Toen een sneer naar oppositieleider Jeremy Corbyn amper reactie ontlokte, begon May zelfs wat te stamelen. Bekijk in de video hierboven hoe de parlementsleden het Huis verlieten terwijl May haar deal bleef verdedigen.