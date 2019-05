Prada stopt met dierenbont: ‘Nieuwe grenzen verkennen’

Het Italiaanse modehuis Prada heeft woensdag bekendgemaakt dat het geen dierenbont meer zal gebruiken in zijn collecties. De groep sluit zich daarmee aan bij een lange lijst van merken die bont weren. Dierenrechtenorganisatie Gaia reageert opgetogen.

De beslissing treedt effectief in werking vanaf de vrouwencollectie voor volgend voorjaar, zei het Milanese huis in een verklaring. Dat Prada geen bont meer zal gebruiken, komt er volgens het modehuis na een ‘positieve dialoog’ met de Fur Free Alliance (FFA), een alliantie van meer dan vijftig dierenwelzijnsorganisaties in meer dan veertig landen, waar voor België ook Gaia deel van uitmaakt.

‘Innovatie en sociale verantwoordelijkheid zijn fundamentele waarden van de Prada-groep en een bontvrij beleid voeren (...) is een belangrijke stap in deze verbintenis’, verklaarde creatief directeur Miuccia Prada.

‘Onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve materialen zullen het bedrijf in staat stellen nieuwe grenzen te verkennen op het gebied van creatie. Door ons te concentreren op innovatieve materialen kan Prada nieuwe grenzen van creatief design verkennen en tegelijkertijd voldoen aan de vraag naar ethische producten’, voegde ze eraan toe.

Dierenrechtenorganiaties reageren erg positief. Ook Gaia is opgetogen en feliciteert het modehuis woensdag in een mededeling. ‘Wij juichen de beslissing van de Prada-groep toe’, zegt Joh Vinding, voorzitter van de Fur Free Alliance (FFA). ‘Het bedrijf sluit zich nu aan bij een groeiende lijst van bontvrije merken die inspelen op de veranderende houding van de consument ten opzichte van dieren.’

De afgelopen jaren hebben de grote Italiaanse huizen Armani, Gucci, Versace, Furla, het Britse Burberry, de Amerikaanse merken Donna Karan, DKNY of Michael Kors bont geband, net als de Franse ontwerper Jean Paul Gaultier.