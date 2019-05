Positie Theresa May hangt aan zijden draadje

Is Theresa May bezig aan haar laatste dagen als premier van het Verenigd Koninkrijk? Daar lijkt het steeds meer op. Een aantal van haar ministers wil vanavond met May vergaderen om ‘over haar toekomst te praten’. ‘Misschien duurt het nog enkele dagen, maar May is klaar.’

De poging van Theresa May om haar nieuwe Brexitdeal te verdedigen in het Lagerhuis, draaide woensdag uit op een ontluisterend schouwspel. Nog voor ze echt aan het woord kwam, verlieten conservatieve partijgenoten in bosjes de vergaderzaal. Na haar toespraak volgde er amper applaus. En toen kreeg ze ook nog vragen voor de voeten geworpen over het net vandaag bekendgemaakte faillissement van British Steel, de op een na grootste staalproducent van het Verenigd Koninkrijk.

Is het liedje van May, die de afgelopen maanden meerdere vertrouwensstemmingen wist te overleven, binnenkort uit? Daar lijkt het in alle geval steeds meer op. May was zelfs nog bezig het parlement toe te spreken, toen Britse media al gewag begonnen te maken van een op til zijnde rebellie tegen haar. Zo meldde een journalist van ITV dat de Schotse minister David Mundell een spoedvergadering met May had aangevraagd, om ‘te praten over haar toekomst’.

Volgens The Telegraph barstten verschillende ministers in de regering van May in woede uit toen ze de ontwerpversie voor ogen kregen van de ‘Withdrawal Agreement Bill’, de wet die nodig is om de Brexit-deal met Brussel naar Britse wetgeving te vertalen. Om die wet verteerbaar te maken, beloofde May dinsdag een tiental toegevingen te willen doen. Nu blijkt volgens The Telegraph uit die ontwerpversie echter dat May bereid is veel verder te gaan dan binnen haar regering werd overeengekomen.

Theresa May still doughtily defending her bill in the Chamber - but one cabinet source says, “something funny going on here... may move very fast.“ — Heather Stewart (@GuardianHeather) May 22, 2019

‘May is klaar’

‘Het is voorbij. Misschien nog niet meteen, maar het is gebeurd’, zei een minister woensdagmiddag tegen een journalist van Mail On Sunday. ‘Misschien duurt het nog enkele dagen, tot vrijdag, maar May is klaar.’

Minister: “it’s over. You may not see the result today but it’s happened. You might have to wait till Friday for the podium but she’s done.” — Harry Cole (@MrHarryCole) May 22, 2019

De cruciale vraag blijft echter wie May dan zou opvolgen, mocht het daadwerkelijk zover komen. Binnen de Conservatieve Partij voelt niemand zich geroepen om in de plaats van May de Brexit tot een goed einde te moeten brengen. ‘Het hangt ervan af welke minister je spreekt. De ene zegt ons dat May volgende week sowieso geen premier meer is, de andere zegt dat ze ook deze storm overleeft’, meldt een BBC­-journalist op Twitter.

In last half hour -

1. Cabinet minister told me it's the 'end of the line' - and they will tell PM

2. Another says she can't make it beyond Mon (EU elex results are overnight Sun/Mon)

3. Another says she must stay - 'no difference' whether goes now or in a few weeks — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) May 22, 2019

Zelf wil May nog steeds van geen wijken weten. Gevraagd of ze vandaag zou opstappen, zei haar woordvoerder dat ‘ze gefocust blijft op het werk dat haar te doen staat, en dat ze erop vertrouwt dat ze de steun geniet van haar regering.’

Rotslechte peiling

De voortdurende impasse betekent ook dat het maar onduidelijk blijft hoe en wanneer het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal stappen. De huidige deadline staat op 31 oktober, maar ook met die deadline werd in het verleden al geschoven.

Doordat de Brexit in april werd uitgesteld, trekken de Britten donderdag toch naar de stembus voor de Europese verkiezingen.

In de laatste peiling van YouGov en The Times wordt de Brexit Party van populist Nigel Farage de grote winnaar met 37 procent van de stemmen, gevolgd door de pro-Europese Liberal Democrats, met 19 procent. Labour en vooral de Conservatieven stevenen af op een gigantische nederlaag, met respectievelijk amper 13 en 7 procent van de stemmen. De Tories zouden daarmee nog slechts de vijfde partij in het Verenigd Koninkrijk zijn.