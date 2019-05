Natalie Portman noemt Moby een ‘enge oudere man’

Moby (53) stelt in zijn biografie dat hij ooit een relatie heeft gehad met actrice Natalie Portman (37). Zij ontkent dat. ‘In mijn herinnering was hij een veel oudere man die creepy tegenover mij was.’

Volgens Moby, bekend van hits als ‘Why does my heart feel so bad?’ en ‘Go’, waren hij en Natalie Portman enkele weken samen toen zij 20 was en hij 33. ‘Ik was een kale bingedrinker en Natalie een mooie filmster. Maar daar was ze dan in mijn kleedkamer, aan het flirten met mij. Ik was 33 en zij 20, maar het was haar wereld’, klinkt het in de biografie Then it fell apart.

Daarna zouden ze ook enkele weken gedatet hebben. Hij schrijft hoe ze onder de oude eiken van Harvard hebben gekust en naar feestjes in New York gingen. ‘Maar op een avond belde ze me om te zeggen dat ze iemand anders had ontmoet.’

Achttien

Volgens de actrice is er amper iets van waar. Ze reageerde in een interview met Harper’s Bazaar dan ook fel. ‘Ik was verrast om te horen dat hij de korte periode dat we elkaar kenden, omschreef als daten. Want het enige wat ik me herinner, is een veel oudere man die zich heel eng gedroeg tegenover mij. Hij zegt dat ik twintig was, maar dat klopt helemaal niet. Ik was amper achttien en net afgestudeerd aan de middelbare school.’

De actrice is ook scherp voor de uitgever van het boek en raadde hem aan om de feiten in het vervolg beter te controleren. Volgens haar was het ook een ‘opzettelijke poging’ om meer boeken te verkopen. ‘Ik vind dat erg verontrustend. Er zijn veel feitelijke fouten en verzinsels.’

Volgens haar vroeg Moby haar om vrienden te zijn, en hebben ze een paar keer afgesproken.

Lana Del Rey

Moby beweert ook dat hij met Lizzy Grant, bekend geworden als Lana Del Rey, heeft gewerkt en dat hij met haar ‘probeerde te daten’. ‘Ik begon haar te kussen. Ze kuste me terug, maar stopte ineens. Wat is er, vroeg ik. “Ik vind je leuk, maar ik hoor dat je dit met veel mensen doet.” Ik wou liegen en haar vertellen dat ik dat niet deed, dat ik ethisch, bij mijn verstand en fatsoenlijk was. Maar ik zei niets.’