Sunweb legt beloftevolle Noor Leknessund vast voor 2021

Andreas Leknessund zal vanaf 2021 het WorldTour-programma voor Sunweb rijden. Dat heeft de wielerformatie woensdag laten weten. De 20-jarige Noor rijdt momenteel voor Uno-X Norwegian Development Team.

“Andreas heeft verschillende talenten, maar zijn grootste kracht is zijn grote motor”, verduidelijkte Hans Timmermans, een van de trainers bij Sunweb. “Hij klimt ook sterk, wat van hem een allrounder maakt die verschillende terreinen aankan. We hebben vertrouwen in zijn kwaliteiten voor de toekomst.”

Leknessund eindigde dit jaar als tweede in Gent-Wevelgem voor U23. Ook werd hij tweede in het algemene klassement in het Circuit des Ardennes International. (belga)