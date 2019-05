Wat richt de liefde zoal aan – ten goede en ten kwade? Journaliste Eva Berghmans zoekt het uit in de reeks 'Leve De Liefde'. Een aantal verhalen uit die veelgelezen reeks zijn nu ook een podcast.

Met vandaag: het verhaal van Jeanne* (73). Drie lange relaties heeft ze gehad, en een paar kortstondige. Maar oprechte genegenheid vond ze daarin nooit. ‘Ik heb me erbij neergelegd dat ik de liefde niet zal kennen.’ (Jeanne — en de namen van de partners die ze vermeldt — zijn schuilnamen)

Credits

Host Max De Moor | Journaliste Eva Berghmans | Stem Tine Laureyns | Audioproductie Brecht Plasschaert, Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert, Pieter Schrevens | Eindredactie Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Hart&Hoofd maakt het persoonlijk. Deze podcast gaat over de kleine grote dingen des levens. En de grote kleine – die ook. Met gedachten bij gevoelens. Gevoelens bij gedachten. En verhalen over al wat er in een mensenleven zoal te ervaren valt. Max De Moor is uw host.