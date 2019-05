Notre Dame kan instorten bij windvlaag

Uit een eerste schaderapport blijkt dat de muren van de Notre Dame in Parijs kunnen instorten bij een sterke wind. Dat meldt The Art Newspaper.

Volgens het rapport heeft de kathedraal dringend stabiliteitswerken nodig. Ingenieurs hebben berekend dat de muren van de ge­havende kathedraal het kunnen begeven bij windsnelheden vanaf 90 kilometer per uur. Vóór de brand op 15 april kon het gebouw windsnelheden van 220 kilometer per uur weerstaan. Ook de gewelven dreigen in te storten omdat de steen is aangetast door vuur, bluswater en gesmolten lood van het dak.

Experts stippen in The Art Newspaper aan dat een horizontale kracht, zoals wind, bij een gotische gebouw zoals de Notre Dame verdeeld wordt over steunberen en ­kolommen, die met elkaar verbonden zijn. Dat is anders dan bij moderne architectuur waar het gewicht ­verdeeld wordt over steunmuren. De ­restauratie moet volgens het rapport zo snel mogelijk de dragende structuur van de Notre Dame versterken.

Volgens het rapport zal die restauratie ook veel langer ­duren dan de vijf jaar die de Franse president Emmanuel Macron had aangekondigd.