Offerblokdief in Mechelen beschadigt biechtstoel tijdens vluchtpoging

De derde poging om de offerblok van de Hanswijkbasiliek te beroven liep voor de 33-jarige man fout af. Tijdens zijn vluchtpoging verstopte hij zich in de 17e-eeuwse biechtstoel, maar ontkwam niet.

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft zich woensdag over een dossier van diefstallen uit een offerblok gebogen. Een man ging er twee keer met de inhoud vandoor, een derde keer mislukte. Hij slaagde erin in de maand maart twee keer in om met de inhoud van de offerblok aan de haal te gaan, een keer vijf euro en de andere keer zo’n 100 euro.

De bewaker van de basiliek herkende de man op camerabeelden, sloot de deuren en belde de politie. Daarop trachtte de man te vluchten en kroop in de antieken biechtstoel uit de 17de eeuw. Die raakte daarbij beschadigd.

De man gaf toe vanuit Charleroi naar Mechelen te zijn gekomen om te stelen. Hij kampt met een zware drugsverslaving en had geld nodig. Het parket vroeg een strenge straf omdat de man al acht eerdere veroordelingen voor diefstallen heeft. ‘Het is genoeg geweest, een streng signaal is echt nodig. Ik vraag twee jaar celstraf’, zei procureur Geert Noels. ‘Als enige alternatief kan ik me nog vinden in een residentiële opname, zodat hij eindelijk zijn drugsprobleem aanpakt.’

De advocaat van de man vroeg mildheid aan de rechter. ‘Hij koos bewust voor dat offerblok omdat hij dacht: dit zijn giften, ik val hiermee niemand in persoon aan. Maar de man moet inderdaad van de drugs af. Ik vraag een straf met probatiemaatregelen zodat hij zijn drugsverslaving kan aanpakken.’

De schade aan de biechtstoel wordt geraamd op bijna 5.500 euro, een bedrag dat de parochie hoopt terug te krijgen van de man. Zijn advocaat verzette zich daartegen. ‘Hij staat terecht voor twee diefstallen en een poging tot diefstal, er is geen sprake van die beschadigingen in de aanklacht dus vraag ik om deze vraag te willen afwijzen’, klonk het.