Asamoah Gyan doet dan toch mee op Afrika Cup na smeekbede van de president

Ghana kan tijdens de Afrika Cup, die op 21 juni in Egypte begint, dan toch op aanvoerder Asamoah Gyan rekenen. Hij liet twee dagen geleden weten niet meer voor zijn land te willen voetballen uit protest tegen het plan van bondscoach Kwesi Appiah om voor het landentoernooi een andere kapitein aan te duiden. Nu komt hij “op presidentieel verzoek” op zijn beslissing terug.

“Een presidentieel verzoek weiger je niet zomaar”, verduidelijkt Gyan in een communiqué. “Ik heb de vraag van zijne excellentie Nana Addo Dankwa Akufo-Addo in beschouwing genomen en stel me weer beschikbaar. Ik brand van verlangen om met Ghana de Africa Cup te pakken.”

Gyan is een oud-speler van onder meer Udinese, Stade Rennais en Sunderland. Vandaag draagt hij het shirt van het Turkse Kayserispor. De aanvaller is sinds 2003 international en met 51 doelpunten topschutter aller tijden van de Black Stars. Hij verzamelde 106 caps en was erbij op drie wereldbekers (2006, 2010 en 2014).

Op de Afrika Cup speelt Ghana in groep F tegen Kameroen, Benin en Guinée-Bissau.