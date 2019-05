Pooier Dominique Alderweireld veroordeeld in Kortrijk

Met al enkele rechtszaken op zijn cv is Dominique ‘Dodo la Saumure’ Alderweireld (70) een oude bekende binnen het prostitutiemilieu. De Kortrijkse rechtbank veroordeelde hem woensdag tot dertig maanden cel, met vijftien maanden voorwaardelijk. De rechter gaf hem ook een boete van 60.000 euro en liet zo’n 400.000 euro verbeurdverklaren.

Alderweireld stond terecht voor lidmaatschap van een criminele organisatie, de uitbating van bordelen, mensenhandel met geweld, intimidatie, bedreigingen en corruptie. ‘Bij de huiszoekingen was duidelijk gebleken dat er in de bars sprake was van mensenhandel’, verklaarde de procureur. ‘Hij ronselde meisjes uit het buitenland voor zijn bordelen in Kuurne, Ronse en de regio rond Doornik.’

De betrokken uitbaters van de onderzochte clubs kregen tussen de vier en achttien maanden, maar werden wel vrijgesproken van mensenhandel.

DSK

De Fransman trok in 2011 de aandacht toen hij leek voor te komen in het onderzoek naar voormalig IMF-directeur-generaal Dominique Strauss-Kahn over seksfeestjes in hotels in Rijsel. Het parket vermoedde dat Dodo prostituees had geleverd aan het netwerk. Strauss-Kahn zou zich daar hebben vertoond, en werd in verdenking gesteld voor pooierschap. In 2015 sprak de correctionele rechtbank Strauss-Kahn echter vrij.

Maar een straf voor 'Dodo la Saumure' bleef niet uit: van het Bergense hof van beroep kreeg hij vijf jaar voor de prostitutie van vijf meisjes, maar met uitstel voor de volledige periode. Aangezien hij in maart 2019 weer werd aangehouden voor sekshandel en aanzetten tot ontucht, bleek het plots niet zo zeker of dat uitstel nog zou standhouden.

In 2014 veroorzaakte een van Dodo’s stripclubs – de DSK in het Henegouwse Bernissart – ophef doordat Strauss-Kahn de naam aanklaagde. Ze zou te veel naar de afkorting van zijn eigen naam verwijzen. Het leek een duidelijke knipoog naar het proces waar Strauss-Kahn en Alderweireld toen beiden in verwikkeld waren.

Toch verroerde Alderweireld geen vin, de afkorting zou immers staan voor Dodo Sex Klub. De rechtbank van Henegouwen gaf Strauss-Kahn uiteindelijk gelijk en in 2015 sloot de club, zogezegd wegens ‘verwarmingsproblemen’ en de ‘te hoge concurrentie in Bernissart’.

La Saumure staat voor het zoutwater waarin makrelen gepekeld worden. Maquereau, Frans voor makreel, betekent pooier in de volksmond.