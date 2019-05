Test-Aankoop-rapport: zonnecrème met factor 50, is eigenlijk maar factor 15

Naar jaarlijkse gewoonte neemt consumentenorganisatie Test Aankoop zonnebescherming onder de loep. Uit de analyse van veertien verstuivers voor kinderen, blijkt dat er twee slechte leerlingen in de klas zitten.

Als je kinderen in de zon spelen, is het belangrijk om hen in te smeren met zonneproduct met factor 50. Dat doe je het best om de twee uur en elke keer als ze uit het water komen. Kies daarbij steeds voor een product dat zowel UVA als UVB-straling blokkeert. Test-Aankoop onderwierp veertien zonnesprays voor kinderen met SPF 50+ aan een test en kwam tot de vaststelling dat je twee merken van bij de apotheek niet kunt vertrouwen.

Valse claim

Eén product biedt in plaats van factor 50 maar factor 15 en dat is te weinig voor een kinderhuid. Het gaat om ISDIN, te koop bij de apotheek en doorgaans geprezen door dermatologen. Ook op andere vlakken komt de spray barslecht uit de test. Het middel beschermt onvoldoende tegen UVB- en UVA-straling. Daarnaast zitten er bedenkelijke stoffen in de samenstelling, die allergische reacties kunnen veroorzaken. De claim op de verpakking dat het 'product dermatologisch en specifiek voor kinderen werd getest', is bedenkelijk.

Verder scoort de zonnespray van Uriage, ook een merk dat je vindt bij de apotheek, slecht. Het biedt dan wel de beloofde bescherming, maar hierin is de hormoonverstoorder ethylhexylmethoxycinnamaat de grote boosdoener. De stof kan een negatieve invloed hebben op de hormoonhuishouding en hoort niet thuis in een product voor kinderen. Test Aankoop heeft op basis van deze resultaten de fabrikanten en de FOD Volksgezondheid aangeschreven en vraagt een aanpassing van de sprays.

Beste koopjes

Voor de betere zonnespray moet je, volgens dit rapport, niet noodzakelijk naar de apotheek. In de supermarkt of drogisterij zijn goede producten te koop. De Nivea Sun Kids protect & play 50+ (19,98 euro) behaalde een score van 67 en zit daarmee bij de betere van de test. Ook de Cien Sun spray for kids 50+ van bij Lidl (5,99 euro) is beter dan de twee bovenstaande sprays van bij de apotheek die bovendien een pak duurder zijn. De Solait Kids sunspray 50+ van bij Kruidvat (8,99 euro) scoort ook goed.