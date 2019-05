Zend uw naam naar Mars

Altijd al uw sporen willen achterlaten, als het kan zelfs tot buiten deze planeet? Hier is uw kans. Al zal uw spoor kleiner zijn dan een duizendste van een haardikte, het ligt wel op Mars.

De Nasa werkt volop aan haar nieuwe Marsjeep, Mars 2020. Er is nog plaats aan boord voor een paar chips, en die wil de Amerikaanse ruimte-organisatie volschrijven met namen. In een lettertype dat past bij chips: 75 nanometer groot. Dat is te vergelijken met een duizendste van een dun haar.

Als u wilt dat uw naam erbij is: surf naar https://go.nasa.gov/Mars2020Pass en geef uw naam op. Dat levert u ook nog een instapkaart voor die vlucht op. Al dient die alleen om thuis aan de muur te hangen en kunt u er geen stoel mee opeisen, wegens helemaal geen stoelen aan boord. Maar dus wel chips. Nu maar hopen dat de Marsmannetjes röntgenogen hebben om dat nano-lettertype te lezen.