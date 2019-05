Caroline Vrijens voorgedragen als nieuwe Kinderrechtencommissaris

Het Vlaams Parlement zal hoogstwaarschijnlijk op de valreep toch nog een nieuwe Kinderrechtencommissaris aanstellen.

Volgens verschillende bronnen zal Caroline Vrijens, beleidsmedewerker bij het Agentschap Jongerenwelzijn, vandaag aan het Vlaams Parlement worden voorgedragen. In een speciale zitting wordt daarover deze namiddag gestemd. Als het parlement straks het licht op groen zet, neemt Caroline Vrijens de fakkel over van Bruno Vanobbergen die is overgestapt naar het Agentschap Opgroeien.

De zoektocht naar een nieuwe Kinderrechtencommissaris verliep bijzonder moeizaam. De procedure werd zelfs een tijdje ‘on hold’ gezet nadat er kritiek was gekomen op de mogelijke betrokkenheid van gewezen Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen bij de selectieprocedure. Het zag er ook naar uit dat de kwestie zou worden doorgeschoven naar de volgende legislatuur, maar nu blijkt er op de valreep toch sprake van een doorbraak.

Caroline Vrijens werkt momenteel als beleidsmedewerker bij het Agentschap Jongerenwelzijn, waar ze bezig is met kinderrechten en inhoudelijke dossiers rond intersectorale jeugdhulp uitwerkt. Voordien werkte ze voor SOS Kinderdorpen België.