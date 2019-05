Supporters bezorgen Anderlecht opnieuw 5.000 euro boete: “Getuigt van gebrek aan respect voor iedereen op en rond het veld”

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag de maximumboete van 5.000 euro opgelegd aan RSC Anderlecht, nadat supporters in de thuismatch tegen Standard met bierbekers hadden gegooid en rookbommen hadden afgestoken.

In de Clasico van 5 mei in het Constant Vanden Stockstadion staken supporters in tribune 4 een witte rookbom af net voor het uur, zo stelde match delegate Fernand Meese in zijn verslag. Later in de match, omstreeks de 86e minuut, werden er na een niet-gefloten strafschop wegens een fout op Amuzu bierbekers op het veld gegooid achter de kooi van doelman Ochoa. Een heel deel viel naast het veld, maar een viertal flesjes en bekers kwam op het terrein terecht. Dat bevestigde ook de tweede assistent van ref Van Driessche in zijn rapport.

Er kwam geen vertegenwoordiger van RSCA op de zitting van dinsdag opdagen, en dus werd Anderlecht bij verstek veroordeeld tot 5.000 euro boete, waarvan 2.500 euro voor de rookbom en 2.500 euro voor het werpen van projectielen. “Er geldt een nultolerantie ten aanzien van het gebruik van pyrotechnisch materiaal. Dit kan een impact hebben op de wedstrijd, gelet op de rookontwikkeling en de knallen die gepaard gaan bij het ontsteken ervan. Het gebruik ervan houdt gevaren in voor omstaanders in de tribune. Het gooien van voorwerpen tijdens een wedstrijd is een uiterst kwalijke praktijk die getuigt van een gebrek aan respect voor iedereen op en rond het veld”, luidt het vonnis. “De Geschillencommissie stelt vast dat RSC Anderlecht zich in het recente verleden herhaaldelijk heeft moeten verantwoorden voor deze commissie, vaak wegens het gebruik van pyrotechnisch materiaal.”

Het is de zoveelste boete voor paars-wit, dat zijn slechtste seizoen in decennia beleefde. Sinds februari werden er nog vier boetes opgelegd aan Anderlecht voor incidenten op bezoek bij KV Oostende (2.500 euro), Standard (3.000 euro en 5.000 euro) en thuis tegen Club Brugge (1.000 euro). Voor de match op Sclessin werden de Brusselaars ook gestraft met een match achter gesloten deuren.