Acteur Stefaan Degand was dinsdag te gast in De Columbus met Wim Lybaert op Eén. Degand vertelde openlijk hoe hij en zijn dochter Mila de dood van zijn vrouw Julie twee jaar geleden verwerkt hebben. Eerlijkheid is volgens Degand dé sleutel om zo'n moeilijk nieuws over te brengen naar je dochter.

Als gevolg van het verlies van zijn vrouw voelt Degand zich ook niet meer constant gelukkig, zoals dat vroeger wel het geval was. 'Het gaat in pieken', geeft hij toe. 'Hoge pieken en diepe dalen. En vooral een constant gemis.'

Degand zou zichzelf niet zijn, mocht hij tijdens de trip geen stunt uitgehaald hebben. In de Franse stad Verdun liep hij poedelnaakt, met alleen een douchescherm rond zich door het stadscentrum.

Hoe vertel je een kind dat een van haar ouders of grootouders overleden is? Rouwexpert Manu Keirse deelt in de video hieronder zijn expertise.