Hij had het zelf al aangekondigd, maar nu is het officieel: Thorgan Hazard ruilt Borussia Mönchengladbach in voor Borussia Dortmund. De Rode Duivel tekent een contract tot 2024 bij de ploeg van Axel Witsel. Dat maakte BVB woensdag bekend.

"Ik ben trots om voor Borussia Dortmund te kunnen spelen", klinkt het bij Hazard. "Het is een topclub met geweldige supporters! Ik ben Mönchengladbach dankbaar voor vijf leuke jaren en zeer mooie herinneringen. Dit was de perfecte tijd om de volgende stap in mijn carrière te zetten."

?? Der BVB verpflichtet Thorgan Hazard!



?? "Ich bin stolz für Borussia Dortmund spielen zu dürfen. Das ist ein Top-Verein mit unfassbaren Fans!" #Hazard2024



Alle Infos ?? https://t.co/k4A4dFgAA7 pic.twitter.com/jU2tDRxsmD — Borussia Dortmund (@BVB) 22 mei 2019

"Ik ken de trainer (Lucien Favre, red.) van bij Gladbach dus ik ben blij om hem terug te zien. Ik hoop dat we samen prijzen kunnen winnen. Een beker of de titel natuurlijk, dat wil iedereen. Ik hoop dat ik daarin kan helpen. Het stadion? Daar heb ik nu alleen slechte herinneringen aan (lacht). Ik heb er altijd verloren, denk ik. Maar de atmosfeer is de beste in Europa."

De 26-jarige Hazard vervoegde Mönchengladbach in de zomer van 2014 op huurbasis van Chelsea. Die Fohlen betaalden anderhalf miljoen euro voor dat seizoen en legden daar in de zomer van 2015 nog eens acht miljoen euro bovenop om hem definitief over te nemen. In vijf seizoenen in het Borussia Park kwam Hazard tot 182 officiële duels, waarin hij 46 keer scoorde en 44 assists gaf.

Welcome to @BVB my bro @HazardThorgan8 ????



I look forward to playing with you for club and country next season ????????#AgentAxel ???? pic.twitter.com/cQjbLndObj — Axel Witsel (@axelwitsel28) 22 mei 2019

Mönchengladbach eindigde de Bundesliga op de vijfde plaats, Dortmund werd tweede. Het team van Axel Witsel moest enkel Bayern München voor zich dulden. En nu Eden Hazard naar Real Madrid, zeker? Dortmund haalde trouwens ook al Nico Schulz van Hoffenheim in huis, zou op het punt staan om Julian Brandt weg te halen bij Bayer Leverkusen en wordt gelinkt aan Eintracht Frankfurt-spits Sébastien Haller.