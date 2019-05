Olympische zwemkampioene Meilutyte zet op amper 22-jarige leeftijd punt achter carrière: “Ik wil eenvoudig leven”

De Litouwse zwemster Ruta Meilutyte maakt op amper 22-jarige leeftijd een einde aan haar loopbaan. Dat heeft Meilutyte, die in 2012 in Londen naar de olympische titel op de 100 meter schoolslag zwom, woensdag laten weten.

“Ik voel me klaar om met een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen”, verklaarde Meilutyte, die vorig jaar bekend had gemaakt te kampen met een depressie. “Bedankt aan iedereen die me op mijn tocht gesteund heeft.” Meilutyte verkondigde voorts dat ze de komende tijd “eenvoudig” wil leven en zichzelf en de wereld beter wil leren kennen.

Na haar olympische goud op piepjonge leeftijd (15), pakte Meilutyte het jaar nadien de wereldtitel in Barcelona. Sinds het WK in december 2018 in China, waar ze zich voor geen enkele finale kon plaatsen, trad ze niet meer aan in competitie.