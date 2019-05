Ze waren al gespot in de regio, maar dinsdag toonden Brad Pitt en Leonardo DiCaprio eindelijk ook hun gezicht op de rode loper van het filmfestival van Cannes. De voorstelling van Once upon a time in Hollywood, de nieuwe film van Quentin Tarantino, werd vooraf genoemd als een van de hoogtepunten van het festival en stelde niet teleur. Ook heel wat sterren wilden de première in Cannes niet missen. Een overzicht.