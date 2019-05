MIVB bijt spits af met loopbaansparen

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB gaat als eerste loopbaansparen introduceren.

Bij het Brusselse bedrijf is een cao ondertekend die het mogelijk zal maken om vakantiedagen op te sparen. De cao, afgesloten in een paritair subcomité, moet nog wel worden goedgekeurd door de raad van bestuur. De regeling zal op 1 januari volgend jaar ingaan. Voor zover bekend is de MIVB het eerste grote bedrijf dat gebruik maakt van de mogelijkheid om loopbaansparen te introduceren. Die mogelijkheid is opgenomen in de wet op werkbaar en wendbaar werk van minister Kris Peeters (CD&V).

Werknemers van de MIVB zullen er dus vanaf volgend jaar voor kunnen kiezen om bepaalde verlofdagen niet in het jaar zelf op te nemen, maar op te sparen. ‘Ze kunnen die dan in de loop van hun carrière opnemen in het kader van een betere work-life-balans, of helemaal op het einde van hun loopbaan als ze eerder willen stoppen’, legt woordvoerster An Van Hamme uit. ‘We komen daarmee tegemoet aan de vraag naar meer flexibiliteit, ook in het kader van het einde van de loopbaan’.

De regeling geldt alleen voor werknemers die minstens een jaar in dienst zijn, en uitsluitend voor de extralegale verlofdagen en de inhaalrust voor vrijwillige overuren. Dat zijn overuren die gepresteerd worden op verzoek van het bedrijf, maar met toestemming van de werknemer.

Behalve de MIVB zijn er geen sectoren of bedrijven die het loopbaansparen al hebben mogelijk gemaakt, bleek eerder uit gegevens van HR-dienstverleners Groep S en SD Worx. Wel hebben bedrijven uit de petrochemie en de dienstensector belangstelling om er werk van te maken.