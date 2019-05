De Stemtest al drie miljoen keer ingevuld

Heeft u geen idee op wie u komende zondag moet stemmen? Of wilt u uw voorkeuren nog even bevestigd zien? De Stemtest van De Standaard en VRT NWS kan u daar bij helpen. Sinds de lancering werd onze Stemtest al drie miljoen keer ingevuld.

In Vlaanderen wordt de Stemtest verspreid door De Standaard en VRT NWS. In het Franstalig landsgedeelte doen de RTBF en La Libre Belgique dat. Met succes. Iets meer dan een maand na de lancering werd de test al twee miljoen keer ingevuld. Intussen is de teller drie miljoen gepasseerd. Vooral in Vlaanderen is de Stemtest een grote hit: 2.391.387 ingevulde tests tegenover 612.577 in het Franstalige landsgedeelte.

Op de site van De Standaard zijn stemtesten beschikbaar voor de federale verkiezingen, de Vlaamse, de Europese en de Brusselse. Telkens volgens dezelfde, beproefde formule: u beantwoordt een reeks stellingen en komt meteen te weten welke partijen nauw aansluiten bij uw overtuiging en welke daar juist ver van afstaan. Op die manier biedt de stemtest een inhoudelijk inzicht in het partijpolitieke landschap en uw eigen positie daarbinnen.

De test werd ondersteund door een team wetenschappers van de UCL en Universiteit Antwerpen. ‘De meerwaarde van de Stemtest is dat we partijen verplichten om kleur te bekennen op identiek dezelfde stellingen. Terwijl ze anders haast uitsluitend communiceren over die thema’s waarmee ze zich willen profileren en populair maken, zeker in verkiezingstijden. Dat blijft de kracht van de test,’ zeggen zij.

Stemtest 2019 bevat ook een nieuwe functie. Wanneer uw stemprofiel op het einde van de test heel dicht bij twee partijen ligt, kan u vijf extra, op maat gesneden, stellingen beantwoorden. Die zijn erop gericht om de eerste twee partijen verder uit elkaar te halen. ‘Die extra optie is belangrijk omdat uit onze simulaties blijkt dat veel kiezers effectief twijfelen tussen twee partijen,’ zegt Michiel Nuytemans van Tree Company (experten online participatie) dat de Stemtest inhoudelijk en technisch mee uitwerkte. Professor Stefaan Walgrave (Universiteit Antwerpen) besluit. ‘Nog nooit konden we de kiezers zo op maat bedienen.’