Zware verkeershinder op E40 richting Brussel

De E40 van Gent naar Brussel is ter hoogte van Wetteren volledig versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om omleidingen te volgen.

Het verkeer moet de snelweg verlaten in Wetteren, ook de oprit 17 richting Brussel is afgesloten. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders aan wie van Gent naar Brussel moet via Antwerpen te rijden. Ook het verkeer naar Hasselt wordt aangeraden om te rijden via Antwerpen.

Dit is de situatie op de #E40 in Wetteren, het kan dus even duren voor de weg weer open is (foto: M. Galle). pic.twitter.com/hbtqrnceRg — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) May 22, 2019

Het verkeer ter plaatse moet de snelweg verlaten via uitrit 17 Wetteren, en een omleiding volgen tot de oprit 18 Erpe-Mere. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de hinder meer dan een uur zal duren.