Amerika komt op straat tegen anti-abortuswetten

In meer dan vijftig steden in de Verenigde Staten kwamen vrouwen én mannen op straat om te betogen voor het recht op abortus. De manifestaties komen er nadat verschillende staten de wetgeving rond abortus verstrengd hebben. Zo verbiedt Alamaba bijvoorbeerld abortus, tenzij het leven van de moeder in gevaar is. Er zijn ook geen uitzonderingen voor slachtoffers van verkrachting of incest.