Groningen opgeschrikt door aardbeving

De Nederlandse provincie Groningen is dinsdagochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving. Volgens het Nederlandse meteorologische instituut KNMI had de beving een kracht van 3,4 op de schaal van Richter.

Het epicentrum lag in het dorp Westerwijtwerd. Dat ligt ongeveer 18 kilometer ten noordoosten van provinciehoofdstad Groningen. De beving vond plaats om 5.49 uur op drie kilometer diepte.

De aardbeving is een gevolg van de gaswinning in de buurt. De Nederlandse Aardolie Maatschappij beloofde in januari 2018, na een aardbeving in Zeerijp, de gaswinning op meerdere plaatsen te stoppen of terug te schroeven. Twee maanden later besloot het kabinet dat de gaswinning wordt afgebouwd. Tegen 2030 zou de productie op nul moeten staan.

De zwaarste aardbeving in Groningen tot dusver was in 2012 in Huizinge (in de gemeente Loppserum). Die had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter.