21 en een vrouw: de nieuwe ontwikkelingsrijdster bij het Williams F1 team

Het Williams F1 team heeft Jamie Chadwick, de huidige leidster in het nieuwe W Series kampioenschap, opgenomen in haar Driver Academy.

De W Series is het nieuwe kampioenschap waaraan enkel vrouwen mogen deelnemen. De 21-jarige Chadwick staat momenteel aan de leiding in het kampioenschap maar wordt in de tussenstand kort opgevolgd door de Nederlandse Beitske Visser.

Chadwick zal tijdens drie Europese races aanwezig zijn en samenwerken met de rest van het Williams F1 team. Onder andere tijdens de GP van Groot-Brittannië zal Chadwick op het circuit van Silverstone aanwezig zijn. Daarnaast zal ze ook heel wat werkzaamheden verrichten in de F1-simulator van Williams.

"Ik ben blij te kunnen bevestigen dat Jamie Chadwick de Williams Racing Driver Academy heeft vervoegd als ontwikkelingsrijdster," aldus Claire Williams van het gelijknamige F1-team. "Ik heb ervan genoten om Jamie te zien racen in Hockenheim. Ze won toen tijdens de openingsrace van de W Series."

"Samen met haar activiteiten op de baan zal Jamie voor Williams simulatorwerk doen. Ze zal zowel op de baan als in de fabriek samenwerken met het team en deelnemen aan marketingactiviteiten."

Vrouwen in de autosport

Jamie Chadwick wordt zo het nieuwe uithangbord van vrouwen in de autosport, wat volgens Claire Williams erg belangrijk is voor de vele jonge meisjes die dromen van een autosportcarrière.

"Vrouwen promoten in de motorsport is exetreem belangrijk en een vrouwelijk rolmodel hebben in onze Driver Academy zal hopelijk jonge meisjes inspireren om vanaf jongs af aan te beginnen met racen."

