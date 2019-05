Jokha Alharthi wint Man Booker International Prize 2019

Auteur Jokha Alharthi heeft dinsdag met haar roman ‘Celestial Bodies’ de Man Booker International Prize 2019 gewonnen. Het boek, door Marilyn Booth uit het Arabisch vertaald, vertelt het verhaal van drie zussen die getuigen over de langzame evolutie van de Omaanse samenleving na het koloniale tijdperk. Alharthi is de eerste vrouwelijke auteur uit Oman van wie het werk naar het Engels werd vertaald.

De Man Booker International Prize wordt elk jaar uitgereikt aan een boek dat vertaald werd in het Engels en werd gepubliceerd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Hij geldt als een van de meest prestigieuze onderscheidingen voor literatuur. De Britse prijs is goed voor 50.000 pond (58.000 euro), geld dat gelijk wordt verdeeld tussen schrijver en vertaler.

Foto: AFP

Op de shortlist van dit jaar stonden nog vijf andere boeken: ‘The years’ van Annie Ernaux en vertaald door Alison L. Strayer, ‘The Pine Islands’ van Marion Poschmann en vertaald door Jen Calleja, ‘Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead’ van Olga Tokarczuk en vertaald door Antonia Lloyd-Jones, ‘The Shape Of The Ruins’ van Juan Gabriel Vásquez en vertaald door Anne McLean en ‘The Remainder’ van Alia Trabucco Zerán, vertaald door Sophie Hugues.

‘Verovert zowel het hoofd als het hart’

Het is de eerste keer dat een auteur uit de Golfstaten de Man Booker International Prize wint. ‘Een boek dat zowel het hoofd als het hart verovert, de moeite waard om bij stil te staan’, klonk het lovend uit de mond van jurylid Bettany Hughes tijdens de plechtigheid in Londen. De vertaling van het werk is volgens Hughes ‘precies en lyrisch, en verweeft met elkaar de cadans van poëzie en dagelijks woordgebruik.’