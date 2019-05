Echtgenote van Iker Casillas heeft kanker: “Nog niet bekomen van ene schok, of het leven heeft ons opnieuw verrast”

Bij Sara Carbonero, de echtgenote van Iker Casillas, is eierstokkanker vastgesteld. Het slechte nieuws volgt amper drie weken nadat Casillas op training bij Porto een hartaanval kreeg.

De 35-jarige Carbonero, een televisiejournaliste, maakte het nieuws bekend via de sociale media. “We zijn nog niet bekomen van de ene schok, of het leven heeft ons opnieuw verrast. Dit keer ben ik het die getroffen word. Ik worstel nog om het zesletterwoord te schrijven.”

Bij een check-up enkele dagen geleden, vonden dokters een kwaadaardige tumor in de eierstokken. Ze is inmiddels geopereerd. “Ik ben kalm en heb er vertrouwen in dat alles goed komt”, verzekert Carbonero. “Ik weet dat ik voor een moeilijke weg sta, maar er zal een happy end volgen.”

Iker Casillas, die maandag zijn 38e verjaardag vierde, is inmiddels aan de beterhand. Het is nog afwachten of hij zijn carrière verderzet.