“Petr Cech keert terug naar Chelsea als sportief directeur”

Doelman Petr Cech zou volgens de Britse sportzender Sky Sports deze zomer terugkeren naar Chelsea als sportief directeur. De 37-jarige Tsjech speelt op 29 mei met Arsenal de finale van de Europa League tegen Chelsea, de club waarvoor hij elf jaar actief was, maar zet daarna een punt achter zijn actieve carrière.

Dat Cech er aan het einde van dit seizoen mee zou stoppen, kondigde hij in januari al aan. Maar nu lijkt het er dus op dat hij meteen een andere belangrijke functie krijgt in de voetbalwereld.

Het palmares dat Cech verzamelde met Chelsea, waar hij van 2004 tot 2015 actief was, is indrukwekkend. Hij won vier keer de Premier League, evenveel keer de FA Cup, één keer de Champions League en één keer de Europa League. In 2015 verkaste hij naar Arsenal en daar voegde hij nog één FA Cup toe aan zijn erelijst. Op 29 mei kan daar nog een Europa League bijkomen, maar dan moet hij in Bakoe voorbij zijn geliefde Chelsea.