Op de luchthaven in Zaventem werken 21.571 mensen, goed voor 17.573 voltijdse jobs. Opvallend: daar zijn relatief weinig Walen en Brusselaars bij.

Als de overheden vliegbewegingen willen beperken – door het opleggen van een vliegtaks, CO2-taks of geluidsnormen bijvoorbeeld – dan haalt de luchthaven steevast aan dat er jobs in gevaar zijn. Maar hoeveel banen creëert de luchthaven precies?

Onderzoekers van het Hiva (KU Leuven) berekenden dat in samenwerking met de tewerkstellingscel van Brussels Airport. Uit de analyse blijkt dat er eind 2017 21.571 werknemers op ­Zaventem werkten, goed voor 17.573 voltijdse jobs. In totaal zijn er 317 bedrijven actief: luchtvaartmaatschappijen, bagageafhandelaars, beveiligingsagenten, koeriers en horeca. De indirecte jobs van bijvoorbeeld toeleveranciers zijn daar niet bijgeteld.

Uit een eerdere studie van de Nationale Bank blijkt dat de luchthaven voor elke directe job ook één indirecte job creëert. Ook de werknemers van consultancybedrijf Deloitte, dat een kantoor op de luchthaven heeft, zijn niet meegeteld.

Brusselse arbeidsmarkt

Opmerkelijk is dat meer dan 70 procent van de werknemers uit Vlaanderen komt. Brussel en Wallonië zijn met respectievelijk 3.053 en 2.206 werknemers ondervertegenwoordigd. De nationale luchthaven ligt op Vlaams grondgebied, maar bevindt zich op amper twaalf kilometer van Brussel.

Professor Ludo Struyven (KU Leuven) spreekt van een mismatch. ‘Er is een sterke vraag naar werknemers op de luchthaven: er zijn permanent 400 vacatures. Tegelijk is er in Brussel een groot aanbod van werkzoekenden. De toekomstige ­ministers van Werk moeten samenwerken om de Brusselse arbeidsmarkt beter te benutten. Dat probleem krijgt Brussel niet alleen opgelost.’

Uit de cijfers blijkt dat bijna 70 procent van de werknemers voltijds werkt. Dat is meer dan over heel Vlaanderen, waar minder dan 60 procent voltijds werkt. Wie aangeworven wordt, heeft ook een grotere kans dan gemiddeld in Vlaanderen om er na één jaar nog altijd te werken.