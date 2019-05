Yari Verschaeren in preselectie van (gehavende) Jonge Duivels voor EK U21, ook al mist hij door examens deel van voorbereiding

Bondscoach Johan Walem maakte dinsdag zijn voorselectie van 26 spelers bekend voor het EK U21 van volgende maand in Italië en San Marino (16-30 juni). “Ik ben tevreden dat de voorbereiding eindelijk bijna kan beginnen”, liet een ongeduldige Walem noteren.

Op 31 mei starten in Tubeke de groepstrainingen van de Jonge Duivels, maar tussen 25 en 29 mei zullen er al spelers zich individueel komen klaarstomen in het centrum van de Rode Duivels. Op 3 juni volgt een eerste test voor Walem en co met een oefenwedstrijd in Le Mans tegen Frankrijk. Drie dagen later, op 6 juni, maakt de bondscoach zijn finale kern van 23 spelers bekend. Die zullen een dag later het vliegtuig naar Catania nemen, waar nog een stage van een week ingelast wordt. Tijdens die week zal ook nog één oefenduel gespeeld worden, weliswaar achter gesloten deuren.

De Belgische beloften werden op het EK geloot in groep A, een erg zware poule met Polen, Spanje en gastland Italië. De Belgen beginnen op 16 juni met een duel met Polen. Op 19 juni treffen ze Spanje en op 22 juni is er de afsluitende groepswedstrijd tegen Italië.

Enkel de groepswinnaar van elk van de drie poules plaatst zich voor de halve finales, samen met de beste nummer twee. Zij verdienen ook alle vier een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Indien Engeland zich plaatst voor de halve finales, zal er nog play-offwedstrijd volgen tussen de twee andere nummers twee. De winnaar van die wedstrijd wint dan het laatste olympisch ticket.

“Kwalificatie voor de Spelen wordt heel moeilijk, maar het is een uitdaging”

De bondscoach toonde zich ambitieus, maar ook erg realistisch. “Veel zal afhangen van het eerste groepsduel tegen Polen. Bij winst kan alles, bij verlies wordt het moeilijk”, legde Walem uit. “De wedstrijd tegen Polen (16 juni) is de belangrijkste wedstrijd en misschien ook wel de moeilijkste. Ik heb ze zien spelen en het is zeker geen gemakkelijke tegenstander. Het feit dat we beginnen tegen Polen is ook belangrijk. Bij winst kan alles, bij verlies wordt het zeer moeilijk in onze groep. De prioriteit ligt dan ook bij Polen. Pas nadien kijken we naar de duels tegen Spanje (19 juni) en Italië (22 juni).”

Het doel van de Jonge Duivels is de groepsfase overleven, maar Walem wilde niet te ver vooruitlopen. “In zo’n zware poule als die van ons moet je realistisch zijn. Ik zou heel graag met deze groep naar de Spelen gaan. Dat zou een uitzonderlijk avontuur zijn. Maar als je ziet wie er maar mag gaan (enkel de top vier buiten Engeland gerekend, red.), dan wordt dat heel moeilijk. Maar het is zeker een uitdaging. Het geeft de groep nog een extra boost.”

Foto: BELGA

De beloften oefenden eind maart in Denemarken (3-2) en op 3 juni tegen Frankrijk. “Belangrijke wedstrijden”, aldus Walem. “Maar die tegenstanders zijn niet te vergelijken met Polen, Spanje of Italië. Dat is ook het doel niet. Tegen Denemarken wilden we zien wie van de spelers het niveau aankon. Sommige spelers hebben in die wedstrijd veel geleerd en ikzelf ook. Ik wist dat Denemarken heel sterk was en wilde de groep testen. Ik heb het altijd gezegd, maar jullie zullen verschieten in Italië. Het niveau van alle gekwalificeerde landen is erg hoog. Dat wordt nog iets helemaal anders dan de kwalificaties.”

“De wedstrijd tegen Frankrijk wordt nog meer een echt test. Frankrijk is voor mij één van de favorieten op het EK, samen met Spanje, Duitsland en Engeland. Italië zet ik er nog iets boven. Die wedstrijd tegen Frankrijk is natuurlijk heel belangrijk, omdat ik nadien (op 6 juni, red.) mijn definitieve selectie geef. Bijna iedereen zal in Le Mans speelminuten krijgen. Nadien zullen we in Italië nog een oefenwedstrijd spelen, maar achter gesloten deuren. Dat wordt tactisch een oefening voor het eerste duel tegen Polen.”

De topfavoriet voor EK is voor Walem het gastland. “Italië zal alles op alles zetten om het EK in eigen land te winnen”, was de bondscoach duidelijk. “Ze gaan spelen met toppers als Nicolo Zaniolo (AS Roma) en Moise Kean (Juventus). Ik verwacht misschien wel vijf spelers van het eerste elftal bij hun kern. Ik ken hun coach, Luigi Di Biagio, zeer goed. Ik weet hoe hij denkt. Je kan hen niet vergelijken met België. Bij ons was het onmogelijk om Youri Tielemans bij de selectie te nemen. Dat was van in het begin duidelijk. En ik begrijp dat ook wel. Youri heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, hij heeft al zoveel laten zien.”

Foto: Photo News

“Toch jammer dat Yari Verschaeren eerste deel van voorbereiding mist”

Johan Walem nam in zijn voorselectie voor het eerst Yari Verschaeren op. De revelatie van Anderlecht mist wel het eerste gedeelte van de voorbereiding door examens. “Dat is heel jammer, maar studies zijn belangrijk en dus hebben we een inspanning gedaan”, liet Walem optekenen. “Is het een probleem dat Yari de eerste trainingen in België mist? Ja en neen. We hopen hem op de voorlaatste of laatste training in België te verwelkomen. Verder zullen we hem op de stage in Catania (7-14 juni) verder in de groep integreren.”

Hiermee maakte Walem impliciet wel duidelijk dat hij niet zinnens is de Anderlecht-youngster buiten zijn definitieve kern te houden. “Hij komt pas laat en zal veel missen, ook de oefenwedstrijd in en tegen Frankrijk (3 juni)”, vervolgde Walem. “Maar we hebben een inspanning gedaan. Studies zijn belangrijk. In Catania is er nog tijd om Yari te leren kennen. Hij heeft zich enorm getoond de voorbije maanden bij Anderlecht. Ik wil hem er heel graag bij. Dat wil niet zeggen dat hij meteen onbetwist basisspeler is. Het is de eerste keer dat hij bij mijn selectie komt. Het EK wordt sowieso al een unieke ervaring voor hem.”

Foto: Photo News

“Ik kan er niets meer bij hebben nu”

“Ik hoop dat er in de voorbereiding niet nog meer geblesseerden vallen, want ik heb al zorgen genoeg.” Deze quote van Johan Walem illustreert de tot dusver hobbelige aanloop bij sommige Jonge Duivels op weg naar het EK U21 volgende maand in Italië en San Marino (16-30 juni). Walem moet op het EK steunpilaren Zinho Vanheusden en Landry Dimata missen en ook vaste rechtsachter Dion Cools is hoogst onzeker met een dubbele kaakbeenbreuk. Het goede nieuws is dat Obbi Oularé bij Standard de voorbije weken zijn wederoptreden maakte.

“Ik ben inderdaad heel blij dat Obbi zo sterk is kunnen terugkeren”, stak Walem van wal. “Hij is in eerste instantie mijn vervanger voor de geblesseerde Landry Dimata. Ik heb twee diepe spitsen, met naast Oularé ook nog Aaron Leya Iseka. Maar er is nog veel meer concurrentie op de nummer negen. Ook Dodi Lukebakio, Isaac Mbenza en zelfs Siebe Schrijvers kunnen die positie aan. Veel hangt ook af van de tegenstander.”

Oularé kent de spelersgroep van de beloften door en door, maar was de voorbije jaren vaak afwezig met blessureleed. “Dat klopt”, aldus Walem. “Obbi was er vaak bij, maar lag nog vaker in de lappenmand. Het was de laatste jaren moeilijk voor hem, hij was echt heel lang out. Sinds zijn wederoptreden (thuis tegen AA Gent op 10 mei, red.) heeft hij al veel laten zien. Ik hoop dat hij zijn vorm kan aanhouden.”

“Dat hij een ander profiel dan Dimata heeft, stoort mij niet. Beide spelers hebben hun kwaliteiten. Dat is positief en negatief. Het is heel jammer dat we Landry missen, maar Obbi is nog meer onbekend bij onze tegenstanders. Dat kan een voordeel zijn.”

Foto: Photo News

Naast de blessurezorgen voorin kampt Walem ook nog met onzekerheid op rechsachter. Zijn vaste man rechts achteraan tijdens de kwalificaties, Dion Cools, liep twee weken geleden op training bij Club Brugge een dubbele kaakbeenbreuk op. “Hij zal zeker niet klaar geraken voor Frankrijk”, vervolgde Walem. “Die wedstrijd had hem net deugd gedaan. Het wordt moeilijk voor hem. En dat vind ik heel jammer. Eigenlijk is hij mijn derde basisspeler (na Vanheusden en Dimata, red.), die mogelijk het EK mist. Het zou schitterend zijn als hij in Catania bij de groep kan aansluiten. We gaan zijn blessure op de voet volgen. Pas op het laatste moment zullen we kunnen beslissen of hij mee kan naar Italië.”

Cools speelde dit seizoen amper bij Club Brugge, maar Walem liet hem nooit vallen. “Dion heeft heel weinig gespeeld dit seizoen. Zijn situatie bij Club Brugge is moeilijk. Hij doet alles voor zijn sport en wil heel graag mee naar Italië gaan. Maar het wordt moeilijk”, herhaalde Walem nog eens.

“Als hij het niet zou halen, heb ik verschillende mogelijke vervangers. Jur Schryvers van Waasland-Beveren zit al twee jaar bij mijn groep en presteert ook zeer degelijk. En er zijn nog andere verdedigers die op rechts kunnen spelen. Alexis Saelemaekers? Neen, hem zie ik niet echt als rechtsachter. Hij kan het wel, zonder probleem. Maar ik zie Alexis momenteel eerder als een speler die iets hoger speelt. Als rechtsachter moet hij verdedigend meer uit zijn doppen kijken. Dat heb ik al vaker gezegd.”

Foto: Photo News

Het antwoord is weinig verrassend, maar Walem kon dan ook niet anders dan toegeven dat zijn selectie zonder Vanheusden, Dimata en mogelijk Cools is verzwakt. “Ja, het is duidelijk dat onze kansen in Italië gedaald zijn. Zinho en Landry waren echte steunpilaren. Maar ik heb een heel sterke groep. Ik verwacht van de groep dat ze zullen reageren, nog harder werken en hun beste niveau halen. Dat is onze sterkte, onze collectiviteit. Sommige spelers hebben iets meer kwaliteiten dan anderen, maar ik denk dat de vervangers van Landry en Zinho hun kansen zullen grijpen. Deze groep is tijdens de kwalificaties meer volwassen geworden. Bij de vorige groep bij de U21 (met onder meer Musonda en Bakkali, red.) was ook veel talent, maar was het moeilijk om de regels te volgen. Deze groep doet dat perfect.”

“Ploeg van Peking was nog veel sterker”

Johan Walem besloot zijn vooruitblik met een poging tot vergelijking met het elftal dat zich in 2007 voor het laatst kwalificeerde voor een EK voor beloften. Dat team bereikte in Nederland de halve finales, plaatste zich zo voor de Olympische Spelen van Peking in 2008 en haalde ook daar nog eens de halve finales. “Eigenlijk is er geen vergelijking mogelijk met ons elftal”, was Walem duidelijk. “En dat is ook maar logisch.”

“Die ploeg had nog veel meer echt talent”, legde de huidige bondscoach van de beloften uit. “Het is de basis voor de huidige kern van de Rode Duivels. Dat is ook de reden waarom wij als land op het WK vorig jaar konden meestrijden voor de eindzege. Het is bijna onmogelijk zo nog eens een generatie te hebben. Maar van mijn groep gaan er ook jongens doorstoten naar de Rode Duivels. Lang niet allemaal, maar sommige spelers, minstens 2 à 3, worden geregeld al in verband gebracht met de Rode Duivels. Dat verdienen ze ook en dat niveau kunnen ze ook aan. En er kunnen nog jongens ver geraken, maar je moet realistisch zijn. Niet iedereen wordt ooit Rode Duivel.”

Preselectie Jonge Duivels:

Doelmannen: Nordin Jackers (Racing Genk), Ortwin De Wolf (Lokeren), Jens Teunckens (Antwerp)

Verdedigers: Dion Cools (Club Brugge), Wout Faes (Oostende), Sebastiaan Bornauw (Anderlecht), Casper De Norre (Racing Genk), Elias Cobbaut (Anderlecht), Dries Wouters (Racing Genk), Rocky Bushiri (Eupen), Alexis Saelemaekers (Anderlecht), Jur Schryvers (Waasland-Beveren)

Middenvelders: Bryan Heynen (Racing Genk), Jordi Vanlerberghe (Oostende), Samuel Bastien (Standard), Alexis De Sart (STVV), Orel Mangala (Hamburg/Dui), Stephane Omeonga (Hibernian/Sch), Siebe Schrijvers (Club Brugge), Yari Verschaeren (Anderlecht)

Aanvallers: Obbi Oularé (Standard), Aaron Leya Iseka (Toulouse/Fra), Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf/Dui), Isaac Mbenza (Huddersfield Town/Eng), Francis Amuzu (Anderlecht), Manuel Benson (Moeskroen)