Vier van de zes partijen willen Landbouw en Natuur scheiden

'Ook dit dossier bewijst opnieuw dat het geen goed idee is om de departementen Landbouw en Natuur onder één minister te laten’, reageert Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) op het gesjoemel in de mestverwerking.

Naast een strengere handhaving, waar alle partijen nu voor pleiten, groeit er stilaan ook een consensus rond het splitsen van de regeringsfuncties Natuur en Landbouw om strenger te kunnen optreden. Die functies vielen de voorbije negen jaar samen onder de bevoegdheid van CD&V-minister Joke Schauvliege en sinds begin dit jaar Koen Van den Heuvel.

Naast de grootste regeringspartij N-VA pleiten ook oppositiepartijen Groen, SP.A en Vlaams Belang voor gescheiden functies. ‘De belangen botsen gewoon te vaak, en het leidt automatisch tot een machtsstrijd op het kabinet. Natuur en Landbouw zijn zoals Dierenwelzijn en Landbouw: niet te verzoenen’, zegt Groen-parlementslid Bart Caron.

Ook de SP.A benadrukt dat de CD&V-ministers ‘de voorbije negen jaar zowat altijd kozen voor de landbouwsector’. ‘Geef ons maar een minister die echt gaat voor natuur, milieu en klimaat’, zegt SP.A-parlementslid Annick Lambrecht.

‘Domme zaak’

Regeringspartijen CD&V en Open VLD blijven weliswaar op de rem staan. ‘In dit dossier ligt de controle in handen van de Mestbank, het is niet de politiek die controleert. Het al dan niet scheiden van de bevoegdheden heeft hier dus niets mee te maken’, zegt parlementslid Bart Dochy (CD&V). Ook Open VLD-parlementslid Francesco Vanderjeugd benadrukt dat Landbouw en Natuur uit elkaar trekken ‘een domme zaak zou zijn’. ‘De landbouw is juist een belangrijke partner in het klimaat- en milieuverhaal.’