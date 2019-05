Nina Derwael turnt voor het eerst sinds haar wereldtitel in eigen land tijdens Flanders International Team Challenge

Nina Derwael komt op zaterdag 8 en zondag 9 juni in eigen land in actie. De negentienjarige Limburgse neemt in de Topsporthal in Gent met Team Belgym deel aan de derde editie van de Flanders International Team Challenge. Deze internationale competitie voor vrouwen is een ideale voorbereiding op het WK turnen in Stuttgart (4-13 oktober).