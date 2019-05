Yellow Tigers niet opgewassen tegen Verenigde Staten in Women’s Nations League Volleybal

De Belgische volleybalvrouwen (FIVB 19) zijn de tweede editie van de Nations League begonnen met een duidelijke nederlaag tegen de Verenigde Staten (FIVB 3). Het werd dinsdag 3-0 in het Bulgaarse Ruse. De setstanden waren 25-23, 25-8 en 25-22.

Met de VS trof het team van bondscoach Gert Vande Broek de titelverdediger en winnaar van olympisch brons in Rio.

Woensdag volgt voor de Yellow Tigers in hun poule 2 een confrontatie met Bulgarije (FIVB 16), donderdag is Japan (FIVB 6) de tegenstander.

Tijdens de Nations League treffen de Belgen vijftien wereldtoppers op vijf verschillende locaties. De tweede speelweek (28-30 mei) gaat door bij olympisch kampioen China, waar de organisator (FIVB 2), Thailand (FIVB 14) en Zuid-Korea (FIVB 9) de opponenten zijn.

Van 4 tot 6 juni organiseert België drie wedstrijden, tegen Rusland (FIVB 5), Polen (FIVB 26) en wereldkampioen Servië (FIVB 1). Voor de vierde speelweek (11-13 juni) trekken de Tigers naar Duitsland. Ze nemen het daar op tegen de Duitsers (FIVB 15), Nederland (FIVB 7) en de Dominicaanse Republiek (FIVB 10). De vijfde en laatste speelweek (18-20 juni) vindt plaats in Turkije, met duels tegen het gastland (FIVB 12), Italië (FIVB 8) en Brazilië (FIVB 4).

Vorig jaar wisten de Yellow Tigers zich met een dertiende plaats te verzekeren van het behoud. België won in totaal vier keer en ging elf keer onderuit. Naast België nemen in deze editie ook Polen, nieuwkomer Bulgarije (ter vervanging van Argentinië) en de Dominicaanse Republiek deel als challenger. Het laagst gerangschikte challengerteam degradeert.

De eindronde met zes wordt net als vorig jaar gehouden in het Chinese Nanjing. In 2018 haalden de Verenigde Staten het met 3-2 van Turkije in de finale.

België - Verenigde Staten 0-3

sets: 23-25, 8-25, 22-25

België speelde met: Herbots 9, Van Gestel 6, Grobelna 12, Janssens 7, I. Van de Vyver 2, Van Avermaet; libero: Guilliams. Kwamen in: Sobolska 2, J. Van de Vyver, Stragier