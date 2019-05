Jambers, Zinzen en Van Cauwelaert

Verkiezingen, verkiezingen en nog eens verkiezingen vanavond op uw televisie. Op VTM begint Paul Jambers opnieuw politici te achtervolgen, op Canvas fileren Walter Zinzen en Rik Van Cauwelaert ze.

TERZAKE

Canvas, 20.00 uur

Liesbeth Homans (N-VA) en Yasmine Kherbache (SP.A) debatteren over armoede, daarover wordt ook een reportage getoond. Pieterjan De Smedt interviewt Filip Dewinter (Vlaams Belang) live tijdens zijn verkiezingscampagne in Borgerhout.

DE AFSPRAAK

Canvas, 20.40 uur

Bert Wagendorp komt zijn boek Ferrara voorstellen. Ook loopster Louise Carton zit aan tafel, zij zette een openhartige brief online over haar eetproblemen. Frankrijk-kenner Mia Doornaert en neuroloog Steven Laureys hebben het over Vincent Lambert (42), de Fransman die zich al tien jaar in vegetatieve toestand bevindt maar van wie de behandeling maandag op de valreep toch niet gestopt werd.

JAMBERS IN DE POLITIEK

VTM 21.40 uur

Het wordt stilaan een traditie: in de laatste dagen van de verkiezingscampagne volgt Paul Jambers enkele politici op de voet. Dit keer zijn dat kopstukken van de N-VA (Bart De Wever en Theo Francken) en van Groen (Meyrem Almaci en Kristof Calvo). Benieuwd welke ingestudeerde oneliner dit keer zal blijven hangen.

IEDEREEN KIEST

Eén, 22.30 uur

Politieke talkshow in de aanloop naar de verkiezingen van zondag. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is de centrale gast.

ZINZEN EN VAN CAUWELAERT BIJ IVAN

Canvas, 23.15 uur

Duidingsprogramma waarin Walter Zinzen en Rik Van Cauwelaert bij Ivan De Vadder de verklaringen en de debatten bespreken die doorheen de dag hebben plaatsgevonden.

ALASTAIR CAMPBELL: DEPRESSION AND ME

BBC 2 22.00 uur

Campbell was tien jaar lang de spindoctor van de Britse premier Tony Blair. Een cynische bullebak, zo werd hij nog het vaakst omschreven. Maar ook cynische bullebakken kunnen met een depressie kampen, blijkt uit deze documentaire. Campbell zelfs al zijn hele leven.

DER UNTERGANG

Arte 13.35 uur

Alweer vijftien jaar oud, en door de talloze internet­memes zijn glans wat kwijt, maar wat een mokerslag van een film blijft dit toch. Bruno Ganz zet een Führer neer die op je netvlies gebrand blijft.