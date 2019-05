Mestbank: ‘Landbouwsector moet verantwoordelijkheid nemen’

‘De cowboys moeten eruit’, reageerde de Boerenbond op de verhalen over fraude met mesttransporten. ‘De Mestbank moet de malafide praktijken aanpakken.’ Die boodschap is voor de Mestbank, onderdeel van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), niet voldoende.

De controleurs en doorlichters van de Mestbank nemen hun taken wel degelijk consequent op.

‘Wij wijzen er al lang op dat er meer aan de hand is dan wat cowboys’, zegt woordvoerster Leen Van den Bergh. ‘Natuurlijk moeten de cowboys eruit, maar we stellen ook vast dat nog te veel landbouwers onvoldoende oordeelkundig omspringen met mest. Zo hebben we tussen 2015 en 2018 2.650 landbouwbedrijven doorgelicht. De helft daarvan kreeg maatregelen opgelegd omdat ze niet in orde waren met de regelgeving’.

Het stoort de Mestbank dat de Boerenbond, als grote landbouworganisatie, louter naar de controlerende instantie wijst om de zaak aan te pakken. ‘De land- en tuinbouwsector moet mee zijn verantwoordelijkheid opnemen. Alle actoren moeten ervan bewust worden gemaakt dat er iets moet gebeuren om het probleem van de nitraatvervuiling tegen te gaan. Dat zal alleen lukken als iedereen inzet op een oordeelkundige bemesting. Zonder gedragsverandering komt er geen verbetering.’

Van den Bergh benadrukt nog dat deze kwestie niet uit de lucht valt. ‘Al in november vorig jaar hebben de Vlaamse Milieumaatschappij en wij aan de alarmbel getrokken over hoe de vervuiling van de waterlopen opnieuw de verkeerde kant opging. ’

Uit onderzoek van De Standaard blijkt dat er op grote schaal geknoeid wordt met de mestverwerking in Vlaanderen. Zo lozen landbouwers onder meer illegaal mest met neptransporten. De fraude is mee verantwoordelijk voor de vervuiling van Vlaamse beken en rivieren.