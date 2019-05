Arnaud Démare sprint in Giro sneller dan Elia Viviani, puntentrui Ackermann valt zwaar in slotkilometer

Arnaud Démare pakte in Modena ook zijn ritje in deze Giro d’Italia. In een voorspelbare massasprint, alweer ontsierd door een massale tuimelperte, gooide de Fransman van Groupama-FdJ zijn wiel als eerste over de streep in de tiende etappe. Elia Viviani moest het stellen met de tweede plek, Rüdiger Selig – in principe de lead out van puntenleider Ackermann – finishte als derde. Ackermann zelf verloor zijn kansen in de geciteerde val, Jasper De Buyst werd negende. De Italiaan Valerio Conti van UAE Team Emirates blijft leider.

De verwachtingen waren niet bijster hoog gespannen bij de start van de tiende etappe in Ravenna. Daags na een deugddoende rustdag hoefden de renners maar een uurtje of drie-vier in het zadel voor een 145 kilometer korte trip richting Modena. En dat alles op de brede, bijna biljartvlakke wegen van de Po-vallei. In de laatste vijf kilometer hoefden ze slechts één scherpe bocht te nemen, op 2.200 meter van de finish. Op papier dus het paradijs voor de sprinters. Of zat het venijn gewoon in het feit dat er ogenschijnlijk geen venijn wàs?

Het scenario zoals dat in de sterren stond geschreven: vroege vlucht, een peloton dat de dapperen niet al te veel ruimte zou gunnen gezien de korte etappe, en uiteindelijk sprinten maar. Het eerste luik van de afspraak werd binnen de kortste keren ingevuld. Van zodra vanuit de volgwagen van de koersleiding met de startvlag werd gewapperd, ging de Italiaan Luca Covili (Bardiani) er vandoor, gevolgd door de Japanner Sho Hatsuyama (Nippo-Fantini), niet aan zijn proefstuk toe in deze Giro. De ploegen van de sprinters vonden het allemaal best en lieten vlotjes begaan. Voor hen liep het immers perfect naar wens. Slechts twee mannetjes voorin en – met respect – niet de meest gereputeerde. Die zouden ze pakken wanneer het hen paste.

Kat en muis

Binnen de kortste keren liep de voorsprong van het duo op tot 4’23’’. Toch iets te brutaal voor Deceuninck-Quick Step dat Pieter Serry op kop zette om het verschil te stabiliseren. Groupama-FdJ sprong bereidwillig bij, zodat het boni van Covili en Hatsuyama zonder te forceren kromp. Wanneer ook Bora een bijdrage kwam leveren, ging het wat te snel om goed te zijn, want ze moesten stevig dimmen om de spartelende twee niet té ver voor de streep in te rekenen. Uiteindelijk hielden ze de leiders aan een lijntje van goed twee minuten.

Tot zover bleef het vooropgezette scenario perfect gerespecteerd. Een spelletje van kat en muis, waarbij het peloton het gaspedaal niet eens hoefde in te drukken. Op dertig kilometer van de finish werden de koplopers na een avontuur van 115 kilometer sowieso ingerekend en werd het tijd voor de serieuze zaken. De voorbereiding van een onafwendbare massasprint dus, al werd die niet meteen op volle toerental gebracht. De diverse treintjes namen zij aan zij bezit van de volledige breedte van de baan, zonder dat een ploeg vooralsnog het gebeuren in handen nam. Voor kandidaat-aanvallers was er hoe dan ook geen doorkomen aan.

Val van puntentrui

Lotto-Soudal gaf op acht kilometer het sein voor de ultieme stormloop, toen Thomas De Gendt de bende op een lint trok, geruggensteund door Victor Campenaerts. Deceuninck-Quick Step liet zich niet onbetuigd, zodat het meteen alle hens aan dek was op een weg vol verkeersobstakels. Op een kleine drie kilometer van het spandoek probeerde Francisco Ventoso (CCC) er toch nog vanonder te muizen. De Spanjaard sloeg een mooi kloofje maar werd ingerekend onder de rode driehoek van de slotkilometer terwijl een massale val met onder meer Ackermann – van onder tot boven geschaafd - alweer voor opschudding zorgde.

Uiteindelijk sprintten ze nog met een tiental voor de winst, met Démare als snelste voor de Italiaan Elia Viviani (Deceuninck-Quick.Step) en de Duitser Rüdiger Selig (Bora-Hansgrohe). Jasper De Buyst (Lotto Soudal) werd negende en eerste Belg.

??????? Triunfo para Arnaud Demare en la décima etapa del #GiroEurosport con un accidentado final.



Todo el espectáculo del #GiroEurosport en @Eurosport_ES y https://t.co/fLW7LTy0zL pic.twitter.com/GS4G6aA3Sj — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 21 mei 2019

Morgen/woensdag krijgen de snelle mannen een nieuwe kans met een vlakke rit over 221 km tussen Carpi en Novi Legure. Italiaans kampioen Viviani zit nog zonder zege deze Giro en zal er ongetwijfeld op gebrand zijn om voor de 30e zege van Deceuninck-Quick Step te zorgen...

Afwachten hoe puntentrui Ackermann herstelt van zijn val want de Duitser kwam zwaar gehavend over streep:

????? | Zware valpartij in de laatste kilometer voor Ackermann. Volg de nabeschouwing nu LIVE op Eurosport 1 en de Eurosport Player#giro#giro102 pic.twitter.com/CEagp2qTjI — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 21 mei 2019

Ook Jenthe Biermans zat bij de val van Ackermann: “Ik zat er net achter en ben gevallen tegen een van de bordjes die de afstand tot de meet aanduiden. Mijn bil doet pijn, maar voor de rest valt de schade mee. Morgen zal ik wat stijf zijn, maar ook dat hoort er bij”, aldus de goedlachse Gelenaar.

Uitslag:

1. Arnaud Démare (Groupama - FDJ)

2. Elia Viviani (Deceuninck - Quick-Step)

3. Rüdiger Selig (BORA - hansgrohe)

4. Caleb Ewan (Lotto - Soudal)

5. Giacomo Nizzolo (Team Dimension Data)

6. Davide Cimolai (Israel Cycling Academy)

7. Manuel Belletti (Androni Giocattoli - Sidermec)

8. Giovanni Lonardi (Nippo - Vini Fantini - Faizanè)

9. Jasper De Buyst (Lotto - Soudal)

10. Jacopo Guarnieri (Groupama - FDJ)