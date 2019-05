Moord Sally Van Hecke: parket sluit piste-Pierret uit na onderzoek in VS

Het Antwerpse parket doet voorlopig geen onderzoek meer naar Claudy Pierret als mogelijke dader van de moord op Sally Van Hecke. Dat heeft het beslist nadat een rogatoire commissie in de Verenigde Staten de link met Pierret onderzocht.

In het onderzoek naar de moord op de jonge vrouw Sally Van Hecke in 1996, heeft het Antwerpse parket begin dit jaar een rogatoire commissie naar de VS gestuurd. Getuigen hebben verklaard dat ze Van Hecke in de nacht voor de moord zagen instappen in een blauwe Amerikaanse oldtimer. In een recente VTM-reeks en in een boek van Kurt Wertelaers werd gesteld dat moordenaar Claudy Pierret (70) de bestuurder van die oldtimer van zijn vriend S.B. zou geweest zijn. S.B. woont intussen terug in de Verenigde Staten.

De onderzoeksrechter en de speurders hebben in de VS onder meer gesproken met S.B. Uit dat verhoor en uit documenten blijkt volgens het parket dat de blauwe Cadillac Deville die de getuigen hebben gezien niet diegene zou zijn van S.B.

Pierret werd ook verhoord en hij ontkent de feiten met klem. Eerder maakte het parket ook al bekend dat het DNA dat op de laarzen van Sally Van Hecke werd gevonden niet van Pierret is.

Het parket laat nog weten dat de onderzoeksrechter het moordonderzoek verderzet. ‘Er zijn nog verschillende onderzoekspistes aan de gang, ook op forensisch vlak. Het parket blijft vertrouwen op een doorbraak in dit dossier.’