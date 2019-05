Ex-nachtwaker, ex-fitnesstycoon, nu bajesklant

Jarenlang had Dick Vande Vyvere een papiertje op zak. Geschreven toen hij vijftien was. ‘Wat wil ik: baas zijn van het grootste bedrijf ter wereld, een sportauto en een mooi huis.’ Dertig jaar later had hij alles afgevinkt. Een succesverhaal, zo lijkt het, maar nu zit hij in de cel in verband met een onderzoek naar niet terug­betaalde leningen.